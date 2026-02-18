İzmir’de laiklik yürüyüşüne çağrı

İzmir’de cumartesi günü saat 17.30’da Alsancak Penguen Kitabevi önünde toplanacak yurttaşlar, laiklik vurgusuyla yürüyüş gerçekleştirecek.

“Özgür ve demokratik Türkiye’yi kuracağız” sloganıyla duyurulan yürüyüş için yurttaşlara katılım çağrısı yapıldı.

Afişte “Laikliği Savunuyoruz” ve “Eşit ve özgür gelecek yolunda Hep beraber” ifadeleri yer alırken, etkinliğin tüm yurttaşlara açık olduğu belirtildi.

Yürüyüş için, 21 Şubat Cumartesi günü saat 17.30’da Alsancak’ta, Penguen Kitabevi önünde (Alsancak - Eski Leman Kültür) toplanılacak.