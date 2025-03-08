İzmir’de lastikçi dükkanında yangın

İzmir’in Bornova ilçesinde sanayi sitesinde bulunan bir lastikçide yangın çıktı. Ekipleri alevlere müdahalesi sürüyor.

Yangın saat 10.00 sıralarında Bornova 4. Sanayi Sitesi 129/5 sokakta bulunan lastikçi dükkanında çıktı. Gittikçe büyüyen yangında alevlerin görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri de gereken güvenlik önlemlerini sağlarken yangının çevrede bulunan iş yerlerine de sıçradığı öne sürüldü.

Ekiplerin alevlerin kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.