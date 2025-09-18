İzmir’de mobilya fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı

İzmir'in Gaziemir ilçesinde bir mobilya fabrikasında çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Sarnıç bölgesindeki bir mobilya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın çıktığı sırada fabrikanın çalışmadığı belirtildi.

İtfaiye ekipleri, yangının yandaki fabrikalar ve Sarnıç Polis Merkezi'ne sıçramaması için güvenlik önlemleri aldı.

Yangın esnasında zaman zaman fabrikanın içinden patlama sesleri duyuldu.

Rüzgarın etkisiyle yayılan yangın, ekiplerin 1,5 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Yangın sonucu fabrika kullanılamaz hale geldi.

Yangının bahçedeki karton kutuların belirlenemeyen bir nedenle tutuşması sonucu çıktığı ve fabrikaya sıçradığı, durumu güvenlik görevlisinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdiği öğrenildi.

Gaziemir Kaymakamı Kudret Kurnaz ve Belediye Başkanı Ünal Işık, yangın bölgesine gelerek ekiplerden bilgi aldı.