İzmir’de motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti

İzmir’in Konak ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, yolun karşısına geçmeye çalışan bir yaya, motosikletin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Motosiklet sürücüsü ise yaralandı.



Olay, gece saat 01.05 sıralarında Halil Rıfatpaşa Caddesi Karataş istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.U. (23) idaresindeki 35 BUK 124 plakalı motosiklet, Konak Tünelleri çıkışındaki yol ayrımında, yolun karşısına geçmeye çalışan Kenan Özkan (58) isimli yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan yaya olay yerinde yaşamını yitirirken, motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü 112 ekipleri tarafından Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.



Kazada hayatını kaybeden Kenan Özkan’ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, yaralı sürücü de hastaneye kaldırıldı.