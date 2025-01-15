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İzmir’de narkotik operasyonu: 31 yıl hapis cezasıyla aranıyordu

Ajans Haberleri
  • 15.01.2025 15:37
  • Giriş: 15.01.2025 15:37
  • Güncelleme: 15.01.2025 15:38
Kaynak: İHA
İzmir’de narkotik operasyonu: 31 yıl hapis cezasıyla aranıyordu

İzmir’de ’torbacı’ olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 872 gram esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarını yakalamaya yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, 872.75 gram skunk esrar ele geçirildi. Olayla ilgili Z.O. ve M.E. gözaltına alındı. Şüphelilerden Z.O.’nun 31 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla yaklaşık 5 yıldır arandığı anlaşıldı. 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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