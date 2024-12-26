İzmir’de öğrenci servisi park halindeki TIR'a çarptı: 1 öğrenci öldü
İzmir’in Buca ilçesinde öğrenci servisi park halindeki TIR'a çarptı. Kazada, servis içerisinde bulunan 9. sınıf öğrencisi 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
İzmir'in Buca ilçesinde okul servisinin park halindeki TIR'a çarpması sonucu 1 öğrenci hayatını kaybetti, 1 öğrenci yaralandı.
Alınan bilgiye göre, öğrencileri taşıyan servis midibüsü, Adatepe Mahallesi Doğuş Caddesi'nde, park halindek akaryakıt TIR'ına çarptı.
Kazada, Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi 9. sınıf öğrencisi 15 yaşındaki Yağmur Özçelebi, hayatını kaybetti.
Yaralanan 1 öğrenci ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Okul servisi ile TIR'ın sürücüleri gözaltına alındı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.