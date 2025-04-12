İzmir’de öğrencilerden protesto yürüyüşü: “Bu ülkenin gençliği, biat etmeyecek”

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart’ta gözaltına alınmasının ardından başlayan protesto eylemleri İzmir’de sürüyor.

Konak'taki ÖSYM binası önünde bir araya gelen üniversite öğrencileri, Türkan Saylan Kültür Merkezine doğru yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüş, Kıbrıs Şehitleri Caddesi güzergahında sürdürüldü.

Yürüyüş sırasında öğrenciler, “Gençlik biat etmez” yazılı pankart taşıdı “Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz”, “Hak, hukuk, adalet”, “İsyan, devrim, özgürlük”, “AKP’den hesabı öğrenciler soracak”, “Boşalt sarayı öğrenciler geliyor”, “Hükümet istifa” “Gözaltılar, tutuklamalar, baskılar bizi yıldıramaz”, “ODTÜ’ye selam direnişe devam”, “İşçiler greve, öğrenciler boykota”, “İşçi gençlik kolkola 1 Mayıs’ta meydana”, “Genel grev genel direniş” sloganları attı.

Gezi Parkı protestolarında yaşamını yitirenlerin sloganlarla anıldığı yürüyüşün ardından grup adına basın açıklaması yapıldı.

Açıklamanın başında “19 Mart, bu ülkede gençliğin saraya karşı bir kez daha ayağa kalktığı, İzmir’deki üniversitelerden yükselen direnişin tüm baskılara rağmen büyüdüğü gündür. Kampüslerden sokaklara taşan bu direniş, iktidarın gençliğe reva gördüğü baskıya ve geleceksizliğe karşı sarayı korkutan bir cevaptır" denildi.

Öğrenciler, protestolar sırasında çok sayıda arkadaşlarının gözaltına alındığını, bazı öğrencilerin ise tutuklandığını belirtti. Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

“Gözaltı merkezlerinde yaşananlar ise bu baskıcı düzenin en karanlık yüzünü bir kez daha gözler önüne sermiştir. Arkadaşlarımız gözaltında tacize uğramış, teşhir edici uygulamalara maruz kalmış, çıplak arama adı altında insanlık dışı yöntemlerle sindirilmeye çalışılmıştır. Tutuklanan arkadaşlarımız hala cezaevlerinde en kötü koşullarda hukuksuzca tutsak edilmektedir.”

"ÖZGÜR BİR ÜLKE İÇİN AYAĞA KALKIYORUZ"

Öğrenciler, açıklamalarında özgür üniversite ve eşit bir gelecek taleplerini de dile getirerek “Bu ülkenin gençliği, biat etmeyecek. Üniversitelerimizi karakola çevirenlere, özgür düşünceyi polis barikatıyla bastırmaya çalışanlara, bizlere gelecek yerine baskı dayatanlara karşı birliğimizi ve mücadelemizi büyütmeye devam edeceğiz. Sadece özgür üniversiteler için değil, insanca bir yaşam için, kendi geleceğimiz için, eşit ve özgür bir ülke için ayağa kalkıyoruz" ifadelerine yer verildi.

1 MAYIS İÇİN ÇAĞRI

Basın açıklamasında, tüm üniversiteler 1 Mayıs'ta alanlara çağırılarak, "Biz öğrencileri, okurken çalışmak zorunda bırakan bu düzeni yakından tanıyoruz. Bu düzen ne öğrencinin ne de işçinin-emekçinin hakkını ve hukukunu gözetmek istemiyor. Adil, özgür ve eşit bir gelecek için hep birlikte kampüslerden alanlara yürüyelim. 1 Mayıs’ta yalnızca emeğin değil, dayanışmanın, özgürlüğün sesini hep birlikte yükseltelim" denildi.

Açıklamanın ardından bir süre oturma eylemi yapan öğrenciler daha sonra dağıldı.