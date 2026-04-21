İzmir’de "okullara saldırı" tehdidi: 25'i çocuk 30 kişi gözaltında

İzmir’deki eğitim kurumlarını tehdit eden paylaşımlar yapan 30 kişi gözaltına alındı.

İzmir'de, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarının ardından sayıda kentte eğitim kurumlarına yönelik paylaşımlar yapıldı.

Okullarda saldırı düzenleneceğine ilişkin yapılan paylaşımlar ve sosyal medya gruplarına yönelik yürütülen "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" ile "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" gibi suçlamalardan soruşturmalar başlatıldı.

Soruşturma kapsamında İzmir'de operasyon düzenlendi.

Kent genelinde okullara yönelik tehdit paylaşımlarına karşı düzenlenen operasyonda 30 kişi gözaltına alındı.

Operasyonda 25'i 18'den küçük olmak üzere 30 kişi gözaltına alındı.