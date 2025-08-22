Giriş / Abone Ol
İzmir’de orman dışında başlayan yangın kontrol altına alındı

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), İzmir’in Menderes ilçesinde orman dışı alanda başlayan yangının kontrol altına alındığını açıkladı.

Güncel
  • 22.08.2025 20:33
  • Giriş: 22.08.2025 20:33
  • Güncelleme: 22.08.2025 20:34
Kaynak: İHA
İzmir’de orman dışında başlayan yangın kontrol altına alındı

İzmir’de orman dışında başlayan yangın kontrol altına alındı.

Orman Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İzmir Menderes’te orman dışı alanda başlayan yangını kontrol altına aldık. Çanakkale Gelibolu’da devam eden yangına ise havadan ve karadan müdahalemiz devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

