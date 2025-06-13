İzmir’de orman yangını

İzmir’in Karaburun ilçesinde çıkan orman yangının kontrol altına alınması için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Yangın, Mordoğan Mahallesi’nde bugün saat 11.40 sıralarında ormanlık alanda çıktı.

Yangını kontrol altına almak için bölgede ekipler tarafından hem havadan hem karadan yoğun bir çalışma başlatıldı.

Müdahale kapsamında; Orman Genel Müdürlüğü’ne bağlı 2 uçak, 6 helikopter, 14 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 3 dozerin görev yaptığı bildirildi.