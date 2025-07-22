İzmir’de orman yangını

İzmir'in Urla ilçesinde çıkan orman yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yangın saat 18:32 sıralarında Kuşçular mahallesi mevkiinde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çıkan yangına İzmir orman bölge müdürlüğü ekipleri ile itfaiye ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.