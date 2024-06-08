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İzmir’de ormanlık alanda yangın

İzmir’in Urla ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale başladı. Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Çevre
  • 08.06.2024 16:27
  • Giriş: 08.06.2024 16:27
  • Güncelleme: 08.06.2024 16:29
Kaynak: İHA
İzmir’de ormanlık alanda yangın
Fotoğraf: İHA

İzmir'de ormanlık alanda yangın çıktı.

Yangın saat 15.13’te Urla ilçesi Gülbahçe Mahallesi’nde bulunan ormanlık alanda çıktı.

Henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 8 uçak, 6 helikopter, 21 arazöz, 8 su ikmal ve 3 dozer ile müdahaleye başladı.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. 

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