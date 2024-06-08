İzmir’de ormanlık alanda yangın
İzmir’in Urla ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale başladı. Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: İHA
İzmir'de ormanlık alanda yangın çıktı.
Yangın saat 15.13’te Urla ilçesi Gülbahçe Mahallesi’nde bulunan ormanlık alanda çıktı.
Henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 8 uçak, 6 helikopter, 21 arazöz, 8 su ikmal ve 3 dozer ile müdahaleye başladı.
Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.