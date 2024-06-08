İzmir’de ormanlık alanda yangın

İzmir’in Urla ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale başladı. Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

İzmir'de ormanlık alanda yangın çıktı.



Yangın saat 15.13’te Urla ilçesi Gülbahçe Mahallesi’nde bulunan ormanlık alanda çıktı.

Henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 8 uçak, 6 helikopter, 21 arazöz, 8 su ikmal ve 3 dozer ile müdahaleye başladı.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.