İzmir’de otluk alanda yangın

İzmir’in Aliağa ilçesinde otluk alanda yangın çıktı.



Edinilen bilgiye göre, Sakran Mahallesi Cezaevi mevkiinde otluk alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen alevler zeytinlik alana sıçradı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de arazöz ve yangın söndürme uçağı ile yangına müdahale ederken, bir ahırın kısmen zarar gördüğü öğrenildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.