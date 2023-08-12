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İzmir’de otluk ve makilik yangını kontrol altına alındı

İzmir’in Aliağa ilçesinde, otluk ve makilik alanda çıkan yangın havadan ve karadan yapılan müdahaleler ile kontrol altına alındı.

Ajans Haberleri
  • 12.08.2023 22:19
  • Giriş: 12.08.2023 22:19
  • Güncelleme: 12.08.2023 22:19
Kaynak: İHA
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İzmir’de otluk ve makilik yangını kontrol altına alındı



Yangın, öğle saatlerinde Çoraklar Mahallesi mevkiinde bulunan otluk ve makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı uçak, helikopter ve arazözlerin yanı sıra Aliağa Belediyesine ait iş makineleri ve su tankerleri müdahalede bulundu. Uzun uğraşlar sonucunda yangın, ekipler tarafından kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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