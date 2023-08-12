İzmir’de otluk ve makilik yangını kontrol altına alındı

İzmir’in Aliağa ilçesinde, otluk ve makilik alanda çıkan yangın havadan ve karadan yapılan müdahaleler ile kontrol altına alındı.

Ajans Haberleri 12.08.2023 22:19 Giriş: 12.08.2023 22:19

Güncelleme: 12.08.2023 22:19 Kaynak: İHA

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