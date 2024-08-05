İzmir’de özel okul öğretmenlerine ulaşımda indirim yapıldı: "Örgütlü ve kararlı mücadelemizin başarısı"

İzmir’de özel okul öğretmenlerine ulaşımda indirim yapıldı. Özel Sektör Öğretmenler Sendikası yaptığı açıklamada, "Kamuda çalışan öğretmenler ile eşit koşullarda indirim hakkı kazandık. Örgütlü ve kararlı mücadelemizin başarısı" denildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, özel okul öğretmenleri için ulaşımda indirim kararı aldı.

Özel Sektör Öğretmenler Sendikası, karar sonrası yazılı bir açıklama gerçekleştirdi.

Açıklamada, "Belediye tarafından indirimli ulaşım uygulamasının 5 Ağustos Pazartesi gününden itibaren başlayacağı bilgisi kamuoyu ile paylaşılmıştır. Belediyenin yaptığı açıklamada tescillenen haktan yararlanma koşullarının, yalnızca özel okullarda çalışan öğretmenlerle sınırlı olmasını kabul etmiyoruz. Bu hakkın tüm özel sektör öğretmenlerini kapsaması için belediye ile görüşmeleri sürdürüyoruz. Kurs, rehabilitasyon, sürücü kursu gibi özel sektörün farkı alanlarında öğretmenlik- usta öğreticilik mesleğini sürdüren meslektaşlarımız da indirimli ulaşım hakkından yararlanıncaya kadar mücadelemiz sürecektir. Geldiğimiz aşamada elde edilen kazanım özel sektör öğretmenlerinin örgütlü mücadelesinin başarısıdır" ifadelerine yer verildi.