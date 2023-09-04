İzmir’de palet fabrikasında yangın çıktı
İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde bulunan palet fabrikasında büyük bir yangın meydana geldi. Çok sayıda itfaiye ekibi yangını söndürmek için çalışıyor.
Kaynak: İHA
İzmir'in Kemalpaşa ilçesi Akalan Mahallesi’nde bulunan bir palet fabrikasında büyük bir yangın çıktı.
Fabrikadan dumanların yükseldiğini gören yurttaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle gökyüzünü siyah dumanlar kaplarken, ekiplerin alevleri kontrol altına almak için çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.