İzmir’de palet fabrikasında yangın çıktı

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde bulunan palet fabrikasında büyük bir yangın meydana geldi. Çok sayıda itfaiye ekibi yangını söndürmek için çalışıyor.

Güncel 04.09.2023 16:15 Giriş: 04.09.2023 16:15

Güncelleme: 04.09.2023 16:20 Kaynak: İHA

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