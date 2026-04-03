İzmir’de parkta bıçaklı saldırı: 2 yaşındaki çocuk yaralandı

İzmir’in Karabağlar ilçesinde parkta oynayan 2 yaşındaki Samet. E., A.B.’nin (30) rastgele savurduğu bıçak darbesiyle boğazından hafif şekilde yaralandı.

Hastaneye götürülen çocuğun durumunun iyi olduğu belirtilirken, olaydan sonra kaçan şüpheli ise yakalandı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Karabağlar ilçesi Yunus Emre Mahallesi 4263 Sokak'ta bulunan bir parkta meydana geldi.

İddiaya göre, çocukların oyun oynadığı parka gelen ve psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gördüğü iddia edilen A.B., elindeki bıçağı rastgele savururken aileler ve çocuklar, panik ve korku yaşadı.

A.B’nin rast gele sağa sola savurduğu bıçak, o esnada oynayan Samet E.’nin boğaz kısmına isabet etti. Çocuk acı içinde bağırırken, çevredekilerin tepkisi üzerine şüpheli olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı çocuk, ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Acil birimine getirildi.

Tedavisi yapılan Samet E.’nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaçan şüpheli ise polis ekipleri tarafından suç aleti bıçakla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.