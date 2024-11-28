İzmir’de perdeler geleceğe açılıyor

İlayda SORKU

Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat İçin Vakıf (TAKSAV) tarafından düzenlenen 12. Uluslararası İzmir Tiyatro Festivali, 29 Kasım-9 Aralık tarihleri arasında İzmir’de tiyatroseverlerle buluşacak. Festivalin açılışı bugün saat 19.00’da Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde gerçekleştirecek.

Bu yıl festivalde 31 oyun, kentin 13 farklı sahnesinde sahnelenecek. Festivalin bu yılki teması ise “gelecek” olarak belirlendi.

Festival kapsamında her yıl verilen onur, emek ve tema ödülleri de sahiplerini bulacak. Bu yıl Onur Ödülü Şebnem Sönmez’e, Emek Ödülü Tomris Çetinel’e, Tema Ödülü ise İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Köy Tiyatroları Projesi’ne verilecek.

Festivalin bilet fiyatları ise öğrenciler için 140 TL, tam biletler için 190 TL olarak belirlendi. Festival boyunca ücretli oyunların yanı sıra birçok ücretsiz ve davetiyeli gösterim de yer alacak, birçok oyun ücretsiz olarak izlenebilecek.

Festivalin önemli etkinliklerinden biri ise “Kısa Oyun Yazma Yarışması” olacak. Bu yıl 8’inci kez düzenlenen yarışmada dereceye giren eserler ödüllendirilecek. Yarışmanın ödül töreni de festival kapsamında gerçekleşecek.

FESTİVAL İZMİR’DEN TAŞACAK

Festivalin bu yılki yeniliklerinden biri de kapsamının genişlemesi. TAKSAV İzmir Yürütme Kurulu Üyesi Nuray Beyenç, festivalin yalnızca İzmir merkezine değil, çevre ilçelere ve hatta Manisa’ya kadar yayıldığını belirtti. Beyenç, “Bu yıl Manisa’da TAKSAV Tiyatro Günleri’ni festival kapsamında gerçekleştireceğiz. İzmir'de de aslında amacımız merkezin yanısıra ilçelere de ulaşabilmek. Özellikle çok fazla tiyatroyla buluşamayan insanlara gidebilmek. Hatta önümüzdeki süreçte fabrikalara girebilmek, iş yerlerine girebilmek, köylere gidebilmek belki. Hedefimiz atölye çalışmalarını mahallelere yayabilmek. Bu sene kısmen bunu başarabildik” dedi. Beyenç, gelecekte Ege Bölgesi’nin geneline yayılan bir tiyatro festivali yapmayı hayal ettiklerini de sözlerine ekledi.

GÜNEŞİN DOĞUŞU YAKINDIR

Festivalin bu seneki teması olan ‘Gelecek’e değinen Beyenç, “Temamız ‘gelecek’. Bu kadar kötü günlerden geçerken yarına biraz daha umutla bakmamıza neden olsun diye böyle bir karar verdik. Sanatla, tiyatroyla geleceğe daha güzel bakmaya vesile olmak istiyoruz. Zorlu dönemlerden geçiyoruz, ama tiyatro izleyicinin hem ruhunu besleyen hem de umut aşılayan bir alan. Bu yüzden festivalin teması ‘gelecek’ olarak belirlendi. Karanlık uzun sürdüyse, güneşin doğuşu yakındır” ifadelerini kullandı.

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İZMİR TİYARTO FESTİVALİ PROGRAMI

BUGÜN

Festival Açılışı: Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, Saat: 19.00

YARIN

• Gülpembe: İzmir Sanat, Saat: 20.00

• Neden Yazıyorum: Türkan Saylan Kültür Merkezi, Saat: 20.00

• Tac'ın Nöbetçileri: Gaziemir Atatürk Kültür Merkezi, Saat: 20.00

30 KASIM CUMARTESİ

• Tac'ın Nöbetçileri: Gaziemir Atatürk Kültür Merkezi, Saat: 20.00

• Masallara Dönüşüm/Büyülü Kuş: Beştepeler Kültür Merkezi, Saat: 20.00

• Barefoot Naked Heart in Fist: İzmir Sanat Merkezi, Saat: 20.00

• Gergedanlar: Peron Sahne, Saat: 20.30

1 ARALIK PAZAR

• Kulağa Çok Saçma Ya Da Uzak Bir İhtimal Gibi Gelmiyor: Bergama Kültür Merkezi, Saat: 20.00

• Tek Başına: Türkan Saylan Kültür Merkezi, Saat: 20.00

• Proje Diktatör: Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi, Saat: 20.00

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ANKARA’DA TİYATRO ŞÖLENİ SÜRÜYOR

TAKSAV tarafından düzenlenen 27. Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali, Keçiören Belediyesi işbirliğiyle ünlü tiyatro sanatçıları Altan Erkekli ve Veysel Diker’in sahneye koyduğu ‘Ortadaki Oyun’la devam etti. Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezi'nde sahnelenen oyunun gösterimine, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülşah Deniz Atalar, CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, Keçiören Belediye Başkan Yardımcıları Atila Zorlu da katıldı.

Oyun, izleyicilerden büyük ilgi gördü. Bol kahkaha ve alkışlar eşliğinde geçen oyunun sonunda, Altan Erkekli, Veysel Diker ve 27. Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali Koordinatörü Yılmaz Eren’e çiçek verildi. TAKSAV tarafından, Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan’ı temsilen Başkan Yardımcısı Emir Can Tunç’a da plaket verildi.

Festival kapsamında önceki gün, Düşkapanı Sanat Merkezi’nin O Kız Buraya Gelecek adlı oyunu da Keçiörenlilerle buluşmuştu. Festivale, Kalbimdeki Pervane, Kuvayi Milliye Kadınları, Hacivat Karagöz ve Keloğlan ile Dr. Sihirbaz gibi oyunlar da dahil olacak.