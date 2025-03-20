İzmir’de protestolar devam ediyor: "Demokrasiye sahip çıkacağız"

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesi ve yüzlerce kişinin gözaltına alınmasına yönelik tepkiler sürüyor. CHP İzmir İl Örgütü’nün çağrısıyla Alsancak’ta bir araya gelen yurttaşlar, ÖSYM önünden Kordon'a kadar yürüdü.

Yürüyüşe, CHP’nin yanı sıra çok sayıda siyasi parti, meslek odası ve demokratik kitle örgütü temsilcisi de destek verdi. Ellerinde pankart ve dövizler taşıyan yurttaşlar, “Halkın iradesi gasp edilemez” sloganları attı.

Yapılan açıklamada, hukuksuz uygulamalara karşı direnişin süreceği vurgulandı. Katılımcılar, halkın iradesine yönelik müdahaleleri kabul etmeyeceklerini belirtilerek mücadele çağrısı yapıldı.