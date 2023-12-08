İzmir’de restorant önünde işlenen cinayetin zanlısı tutuklandı

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde bir restorant önünde işlenen, bir kişinin bıçakla öldürüldüğü cinayetin zanlısı tutuklandı.



Olay, gece saat 01.30 sıralarında, Kemalpaşa Bağyurdu Mahallesi’ndeki restoranın önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Manisa’nın Turgutlu ilçesinde yaşayan Serkan Güngör (43) ile aynı mahallede oturan F.T. (22) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüştüğü an, F.T., elindeki bıçakla Serkan Güngör’ü boynundan bıçakladı. Güngör, kanlar içerisinde yere yığılırken durumun ibar edilmesinin ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin incelemesinde Serkan Güngör’ün hayatını kaybettiği belirlendi. Bir süre önce eşinden boşandığı öğrenilen üç çocuk babası Serkan Güngör’ün cenazesi, yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Cinayet zanlısı F.T., ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı F.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.