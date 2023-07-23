İzmir’de ruhsatsız silah deposuna baskın

İzmir’de yasa dışı silah ticareti yaptığı tespit edilen şüphelinin Konak ve Buca ilçelerindeki adreslerine gerçekleştirilen baskınlarda, 92 ruhsatsız tabanca ve şarjörler ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklandı.



İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Konak ve Buca ilçelerinde silah, mühimmat ve tehlikeli madde kaçakçılığı ile mücadele faaliyetleri çerçevesinde yürütülen çalışmalarda, yasa dışı silah ticareti yapan H.Ç.’yi belirledi.



Şüphelinin depo olarak kullandığı belirlenen 2 ikamet ve 1 iş yerine yönelik 20 Temmuz tarihinde gerçekleştirilen operasyonda, 92 ruhsatsız tabanca ve şarjörler ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.