İzmir’de sağanak: Ev ve iş yerlerini su bastı

İzmir’de gece saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Sağanak nedeniyle Konak ve Karabağlar ilçelerindeki bazı cadde ve sokaklarda da olumsuzluklar yaşandı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde sağanak nedeniyle derenin taşması sonucu evleri ve iş yerlerini su bastı.



Etkili olan şiddetli yağış sebebiyle Çitlembik Deresi'nde taşkın yaşandı.



Dere kenarında bulunan evler ve iş yerlerini su basarken, araçlarda yaklaşık 20 metre sürüklendi.

Evlerindeki eşyaları zarar gören mahalle sakinleri, kovalarla biriken suları boşalttı.

İhbar üzerine mahalleye gelen İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, hasar tespit çalışmalarına başladı.



Mahallede yaşayan Bahtiyar Şanlı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yağmurun şiddetli yağmasının ardından kanser hastası kardeşinin 3 çocuğuyla yaşadığı dere kenarındaki evi su bastığını anlattı.



Can Çetin ise her yıl Çitlembik Deresi'nin taştığını, mahalledeki evleri ve iş yerlerini su bastığını söyledi.



Çetin, "Arabam park halindeyken şiddetli yağmur bir anda bastırdı. Arabamı da kurtaramadım. Arabam, suyla birlikte sürüklendi. Derenin ağzına kadar geldi. Arabam bitik halde. Yarın tamirciye götürdüğümüzde hesabı göreceğiz." şeklinde konuştu.



"Bir afetten kaçıp, öbür afete kalmak insanı çaresiz bırakıyor"



Metin Gül ise daha önce ailesiyle Hatay'da yaşadığını, 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından İzmir'e yerleştiklerini ifade etti.



Evlerinin kapısını açar açmaz evlerinin içine yağmur suyunun dolmaya başladığını aktaran Gül, "Felaketti resmen. Nasıl anlatsam bilmiyorum. 2 saattir suyu boşaltmaya çalışıyoruz. Bir afetten kaçıp, öbür afete kalmak insanı çaresiz bırakıyor." diye konuştu.



Sağanak nedeniyle Konak ve Karabağlar ilçelerindeki bazı cadde ve sokaklarda olumsuzluklar yaşandı.