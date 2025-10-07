İzmir’de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Haber: Berfin BAYSAN Kamera: Kerim UĞUR

(İZMİR) - İzmir’de etkili olan sağanak yağış, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Su baskınları nedeniyle yurttaşlar zor anlar yaşadı, esnaf kendi imkanlarıyla iş yerlerine dolan suları tahliye etmeye çalıştı.

İzmir’de dün akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak yağış, kent merkezinde yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar suyla dolarken, rögarların taşması sonucu trafik aksadı, yurttaşlar ise zor anlar yaşadı.

Kent genelinde etkili olan yağış, özellikle Konak ve Alsancak gibi merkezi bölgelerde su birikintilerine yol açtı. Rögarların taşmasıyla birlikte bazı bölgelerde araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, yaya olarak ulaşım sağlamaya çalışan yurttaşlar da zorlandı. Yağmura hazırlıksız yakalanan yurttaşlar, su birikintilerinden korunmak için kapalı alanlara sığınırken, su baskınına karşı önlem almaya çalışan bazı esnaflar ise iş yerlerinin girişinde biriken suları çekpasla tahliye etmeye çalıştı.

Merkez ilçelerde yağış oranları, Karabağlar'da 26,2 kg/m², Bayraklı'da 10,6 kg/m², Karşıyaka'da 10,1 kg/m², İzmir merkezde 9,6 kg/m², Buca'da 9,2 kg/m², Konak'ta 7,2 kg/m², Narlıdere'de 11,8 kg/m², Bornova'da 8,6 kg/m² olarak kaydedildi

Meteoroloji yetkilileri, kentte sağanak yağışların hafta sonuna kadar aralıklarla devam edeceğini belirterek, yurttaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.