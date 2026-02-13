İzmir’de sağanak; yollar su doldu, esnaf mağdur oldu

Yağmur ÖNGÜN-Kadir ÖZEN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de etkili olan sağanak nedeniyle Konak ve Buca ilçelerinde cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Alsancak’ta altyapı çalışmaları süren sokaklar suyla doldu, esnaf mağdur olduklarını belirterek tepki gösterdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İzmir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nin uyarısının ardından kentte gece saatlerinde sağanak başladı. Gün boyu aralıklarla devam eden yağış nedeniyle merkez ilçelerdeki bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Vatandaşlar ve araç sürücüleri yolda ilerlemekte güçlük yaşadı.

İzmir’in Konak ilçesine son 24 saatte metrekareye 62,9 kilogram yağış düşerken, en çok yağış alan ilçe ise 63,6 kilogram ile Karaburun'a oldu. İzmir’in Konak ilçesine bağlı Alsancak semtinde ise altyapı çalışması nedeniyle oluşan çukur ve su birikintileri nedeniyle mağdur olduklarını belirten vatandaşlar ve esnaf, duruma tepki gösterdi.

Alsancak’ta ayakkabı mağazası işleten Baran Gültekin, "Dün akşam dükkanın içini komple sel suları bastı. Ayakkabılarla beraber hepsini dışarı attık. Ayakkabılar çöp oldu. 7 aydır buralar hep çukur. Buradan geçen kimi araba tamponunu bırakıyor, kiminin alt takımı gidiyor. Biz derdimizi anlatamıyoruz. Kışın sel, yazın da toz toprak. Burada üst katta oturuyorum. Evimin içi tamamen toz. Her gün temizliyorum. Çocuklarla hepimiz hasta olduk. Yolda yürüyemiyoruz. Gelen kepçe toprak atıyor, düzeltiyor" dedi.

'SANKİ ŞANTİYE ALANI'

Alsancak'ta restoran işleten Şükrü Barış, "7 aydır burada yaşadığım rezilliğin haddi hesabı yok. Elektrik, su, internet yok. Her gün biri kesiliyor. Her yer çukur. Biri çukura düşecek diye artık korkmaya başladık. 7 aydan beri biz bu sorunla karşı karşıyayız. Hiç kimse bu konuda yardımcı olmadı. Biz burada çok mağdur olduk. Burası sanki şantiye alanı. Biz gıda işiyle uğraşıyoruz. Kimse dükkanımıza giremiyor çamurdan, tozdan, topraktan" diye konuştu.

'DÜKKANLARIMIZ SU DOLDU'

Kırtasiye dükkanı işleten Cevdet Karaba da "6-7 aydan beri hep böyle sıkıntı. Kendi adıma defalarca belediyeye dilekçe verdim ama bir türlü ilgilenmediler. Belki Cumhuriyet kurulduğundan beri 2 boru geçirmişler. Onları da daha yeni değiştirdiler. O da bizim işimizi gücümüzü etkiledi. Burası zaten Alsancak'ın çıkış noktası. En azından bu çıkış noktasını yapsınlar, düzeltsinler. Ondan sonra diğer taraflara geçsinler. Dükkanlarımız su doldu" dedi.

'BİZ DE KAZMA KÜREK GİRELİM, YAPIP BİTİRELİM’

Bir diğer restoran işletmecisi Barış Aras, "25 yıldır burada esnafız. Şu yerlerin dili olsa da konuşsa, ‘yeter artık bizi kazmayın’ diye. Biz usandık. Arabamla gelemiyorum. Yolların hali çok perişan. Oy zamanı elimize pusulaları yerleştiriyorlar. 'Yol yapacağız, kaldırım yapacağız' demeyi çok iyi biliyorlar. Her gün Büyükşehir ve Buca Belediyesi'ne beddua etmekten çenem yoruldu" diye konuştu.

Elektrik malzemeleri satan dükkanı işleten Yavuzhan Gül de "Burası İzmir'in kalbi, Alsancak. Buraya turist gemileri geliyor. Sokağın halini görüyorsunuz. İzmir'e, Alsancak'a yakışmıyor. 7 ayda yapamıyorlarsa söylesinler. Biz de kazma kürek girelim, yapalım, bitirelim. Hepimiz mağduruz. Engelli vatandaşlar, hiç kullanamıyor. Araba çukura giriyor, zarar görüyor. Esnafı iyice bitirdiler. Yolu bir an önce düzeltsinler diye imza topluyoruz" dedi.

1 SÜRÜCÜ MAHSUR KALDI

Öte yandan, sağanağın olumsuz etkilediği ilçelerden biri de Buca oldu. Adatepe Mahallesi'nde yağmur nedeniyle tıkanan bazı mazgallar taştı. Taşan mazgal nedeniyle suyla dolan 160 Sokak'ta, kadın sürücü, kullandığı 07 BDA 749 plakalı otomobiliyle mahsur kaldı. Sürücünün yardımına çevredekiler yetişti. (DHA)

FOTOĞRAFLI