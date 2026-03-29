İzmir’de sağlık sistemi paneli

İzmir’de hekimler sağlık sisteminin geleceğini tartışmak üzere bir araya geldi. Panelde mevcut uygulamalar eleştirilirken, alternatif sağlık modeli ve örgütlenme biçimleri ele alındı. İzmir Hekim Dayanışması’nın düzenlediği panel, Elhamra Sahnesi’nde gerçekleştirildi. Prof. Dr. Kayıhan Pala ve Prof. Dr. Alpay Azap’ın konuşmacı olduğu etkinliğe çok sayıda hekim ve kurum temsilcisi katıldı.

Panele İzmir Baro Başkanı Sefa Yılmaz, İzmir TMMOB İKK Genel Sekreteri Aykut Akdemir, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Oktay, Sağlık İşleri Daire Başkanı Ahmet Soner Emre’nin yanı sıra hekim sendikaları, dernek yöneticileri, Aydın ve Manisa’dan tabip odası temsilcileri ile sivil toplum kuruluşları katılım gösterdi.

Panelin moderatörlüğünü üstlenen İzmir Hekim Dayanışması Yürütme Kurulu Üyesi Dr. Lütfi Çamlı, açılış konuşmasında Sağlıkta Dönüşüm Projesi’ni eleştirdi. Çamlı, sistemin sağlığı evrensel bir hak olmaktan çıkararak ticari bir faaliyete dönüştürdüğünü ve sağlık hizmetlerinin sürdürülemez hale geldiğini ifade etti.

ALTERNATİF MODEL TARTIŞILDI

“Nasıl bir sağlık sistemi?” başlıklı sunumunda Prof. Dr. Kayıhan Pala, mevcut sistemin çeşitli aşamalarındaki sorunlara dikkat çekti. Pala, toplum sağlığını önceleyen, hekim emeğini koruyan ve sağlığı yeniden bir hak olarak ele alan bir modelin mümkün olduğunu belirtti.

“Hekim örgütlenmesi nasıl ve nerede?” başlıklı sunumunda Prof. Dr. Alpay Azap ise uzmanlık dernekleri, sağlık emekçileri sendikaları ve hekim örgütlenmelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Azap, Türk Tabipleri Birliği ve tabip odalarının rolüne ilişkin görüşlerini paylaştı. Panelin son bölümünde katılımcıların soru ve önerileri alınarak tartışma yürütüldü. Etkinlik, meslek onuru, hekim emeği ve halk sağlığına yönelik dayanışma vurgusuyla sona erdi.