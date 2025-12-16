İzmir’de sahte içki operasyonu: 4 bin 130 litre etil alkol ele geçirildi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında, 12 Aralık’ta Konak ilçesinde bulunan bir adrese ve bir araca operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 4 bin 130 litre etil alkolün yanı sıra 1 tabanca ve 35 adet mermi ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon 300 bin TL olduğu bildirildi.