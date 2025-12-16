İzmir’de sahte içki operasyonu: 4 bin 130 litre etil alkol ele geçirildi
İzmir’de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 4 bin 130 litre etil alkol ile 1 tabanca ve 35 mermi ele geçirilirken, ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon 300 bin TL olduğu bildirildi.
Kaynak: ANKA
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında, 12 Aralık’ta Konak ilçesinde bulunan bir adrese ve bir araca operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 4 bin 130 litre etil alkolün yanı sıra 1 tabanca ve 35 adet mermi ele geçirildi.
Ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon 300 bin TL olduğu bildirildi.