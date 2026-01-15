İzmir’de sahte polis kimliğiyle yakalandı: 128 suçtan aranıyormuş
İzmir’de motosikletli polis ekiplerince durdurulan M.O.’nun, sahte polis kimliği gösterdiği belirlendi. Şüphelinin yapılan GBT sorgusunda dolandırıcılık başta olmak üzere toplam 128 suçtan arandığı ve hakkında kesinleşmiş hapis cezaları bulunduğu ortaya çıktı.
Kaynak: DHA
İzmir'de polis ekiplerine 'sahte polis kimliği' gösteren M.O.'nun, 128 suçtan arandığı ortaya çıktı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timler Amirliği ekipleri, devriye sırasında bir kişiyi durdurdu.
Ekipler, şüphelinin kendilerine 'sahte polis kimliği' gösterdiğini fark etti.
Yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda isminin M.O. olduğu belirlenen şüphelinin; 120 dolandırıcılık, 3 tehdit ve 1 güveni kötüye kullanma suçlarından arandığı tespit edildi.
M.O.'nun ayrıca 2 basit yaralama suçundan 7 ay 15 gün ile 2 hakaret suçundan kesinleşmiş hapis cezasıyla birlikte toplamda 128 suçtan arandığı belirlendi.
Gözaltına alınan şüpheli, adli mercilere teslim edildi.