İzmir’de Şehir Hastanesi işçileri iş bıraktı

İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi’nde çalışan emekçiler, ağır çalışma koşullarına tepki göstermek için iş bıraktı. Emekçiler, “Hakkımızı arıyoruz. İnsanca çalışmak ve yaşamak istiyoruz” dedi.

İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi’nde sorunlar bitmiyor. ISS firmasına bağlı olarak çalışan 100 taşeron işçisi, ağır çalışma şartları sebebiyle iş bıraktı. Başhekimlik önünde toplanan emekçiler, aylık ücretlerinde iyileştirme ve insani koşullarda çalışma talep etti.

BirGün’e konuşan bir işçi, “Asgari ücretle çalışan işçileriyiz. 6 kişinin işini yapıyorum. Diğer arkadaşlarım da öyle. Temizlik personeliyim ama her işi yaptırıyorlar. Maaşımızın daha yüksek olmasını istiyoruz. 9 günlük Kurban Bayramı tatili boyunca sadece 1 gün izin yaptık. Hakkımızı arıyoruz. İnsanca çalışmak ve yaşamak istiyoruz” dedi.

FİRMADAN EMEKÇİLERE TEHDİT

İşçilerin eylem yapması sonrası ISS firması emekçilere yazı gönderdi.

Yazıda, “Bayraklı Şehir Hastanesinde devam etmekte olan eyleme saat 12:00 itibariyle son verilmesi gerektiğini ve eyleme katılan tüm işçilerimizin görevli oldukları birimlerde derhal işbaşı yapmaları gerektiğini hatırlatır; belirtilen saatten sonra eyleme devam eden veya eyleme katılan işçilerin iş akitlerinin 6356 sayılı Kanunun 70. Maddesi ve 4857 sayılı İş Kanununun 25/2 maddesi uyarınca haklı nedenle derhal bildirimsiz ve tazminatsız olarak feshedileceğini ilanen tebliğ ederiz” denildi.