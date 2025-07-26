İzmir’de sıcaklık rekoru kırıldı

İZMİR’de ölçülen 43,5 dereceyle temmuz ayı sıcaklık rekoru kırılırken, yüksek hava sıcaklığının 30 Temmuz’a kadar devam etmesinin beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, mevsim normallerinin 6-8 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, çarşamba gününe kadar etkisini sürdürmesinin beklendiği bildirildi. Bu kapsamda sıcak havanın etkili olduğu İzmir'de hava sıcaklığı zaman zaman 40 derecenin üzerine çıktı. Dün en yüksek sıcaklık 43,5 dereceyle Bornova'da ölçüldü. Sıcak hava nedeniyle hem İzmirli vatandaşların hem de turistlerin en çok ziyaret ettiği noktalardan olan Konak ilçesindeki Gündoğdu Meydanı da boş kaldı. Meydana gelen az sayıda vatandaş ağaç altlarına ve gölgeye sığındı. Öte yandan dün Bornova’da ölçülen 43,5 derecelik hava İzmir’de temmuz ayı sıcaklık rekoru olarak kayıtlara geçti.

Haber: Tolga TAHÇI - Kamera: Gökhan KILIÇ/İZMİR,(DHA)-