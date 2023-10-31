İzmir’de silah kaçakçılığı yapanlara baskın: 4 tutuklama

İzmir’de yasa dışı silah ticareti yapılan iki adrese düzenlenen operasyonda çok sayıda ruhsatsız tabanca ve suçtan kazanılan para ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 kişiden 4’ü tutuklandı.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yasa dışı silah ticareti yapılan iki adresi tespit etti. Adreslerde eş zamanlı olarak yapılan aramada; 8 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet 9x19 mm fişek, 11 kartuş, silah namlusu açmak için kullanılan torna malzemeleri, silah yapımında kullanılan namlu şeklinde demir borular ve suçtan kazanılan 186 bin Türk lirası ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.