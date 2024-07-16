İzmir’de son 24 saatte 86 göçmen kurtarıldı

Haber Merkezi

İzmir açıklarında son 24 saatte 86 göçmen kurtarılırken 60 göçmen ile ülkeyi terk etmeye çalışan 1 şüpheli gözaltına alındı. Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Dikili açıklarında göçmenlerin bulunduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye bot ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından sürüklenen lastik bottaki 4’ü çocuk 43 göçmen kurtarıldı.

Urla açıklarında ise lastik bot içerisinde bir grup göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi görevlendirildi. Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türkiye kara sularına itilen 23’ü çocuk 43 göçmeni kurtardı.

Öte yandan Seferihisar açıklarında ise durdurdukları lastik bottaki 8’i çocuk 24 göçmen alıkonulurken botta bulunan ve ülkeyi terk etmeye çalışan 1 şüpheli gözaltına alındı. Menderes ve Urla açıklarında ise Sahil Güvenlik ekiplerince durdurulan iki lastik bottaki 36 göçmen alıkonuldu. Göçmenlerin, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildiği öğrenildi.