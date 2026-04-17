İzmir’de sosyal medya paylaşımından gözaltına alınan 8 liseliden 2'sine ev hapsi 2'sine adli kontrol verildi

İzmir'in Torbalı ilçesinde 8 lise öğrencisi, sosyal medya platformlarındaki gruplarında yaptıkları paylaşımlar nedeniyle gözaltına alındı. Gözaltına alınan 8 liseliden 2'sine ev hapsi 2'sine adli kontrol verildi.

Torbalı ilçesinde bir lisede eğitim gören öğrencilerin, sosyal medya gruplarında yaptıkları paylaşımlar nedeniyle jandarma ekipleri harekete geçti. Ekipler belirlenen adreslere operasyon düzenlendi ve 8 lise öğrencisi gözlem altına alındı.

Öğrencilerin ifadelerinde eylem planlamadıkları sadece şakalaştıklarını söyledikleri öğrenildi. Öğrencilerin dijital materyallerine el konulduğu belirtildi.

Gözaltına alınan 8 öğrenciden 4’ü savcılık ifadelerinin ardından serbest kaldı. 2 öğrenci çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverilirken, 2 şüpheliye ise mahkeme tarafından ev hapsi cezası verildi.