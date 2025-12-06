İzmir’de su krizi artıyor: Barajlardaki doluluk yüzde 1'e indi

Aylardır süren kuraklık ve düşen su kaynakları nedeniyle kent, son yılların en ağır su krizini yaşıyor.

Kentin içme suyunun büyük bölümünü sağlayan Tahtalı Barajı'nda doluluk oranı yüzde 1’e kadar geriledi.

Evrensel'de yer alan habere göre, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), hızla azalan rezervlere karşı acil önlemleri devreye soktu.

Kent genelinde 6 Ağustos’tan bu yana uygulanan 5 saatlik dönüşümlü su kesintilerine rağmen barajlardaki su seviyeleri dibe vurdu.

İZSU verilerine göre Balçova, Alaçatı Kutlu Aktaş ve Gördes barajlarında içme suyu kalmazken, Ürkmez Barajı yüzde 4,1 seviyesine kadar düştü. Kentin kuzeyinde yer alan Güzelyalı Barajı ise yüzde 46,4 dolulukla en yüksek seviyeye sahip baraj olarak öne çıktı.



İZSU, uzun süredir kullanılmayan kaynakları yeniden devreye almak için çalışma yürütüyor.

Bu kapsamda 20 yıldır içme suyu sağlanmayan Aliağa’daki Güzelyalı Barajı’nın isale hattı yenilenerek kentin su ihtiyacına destek verir hale getirildi.

Ayrıca farklı bölgelerdeki yer altı su kuyularının da kapasitesi artırılarak, yağışlı döneme kadar kentin susuz kalmaması hedefleniyor.



Yetkililer, su tüketiminin dikkatle yapılması yönünde uyarılarını yinelerken, yağışların başlamasına kadar sıkıntının devam edeceği ifade edildi.