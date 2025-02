İzmir’de talana geçit yok

BirGün EGE

İzmir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOP) tarafından İzmir'in 13 ilçesini kapsayan 40 ayrı jeotermal kaynak sahası için açılan ihale düzenledi. 141 bin 987 hektarlık alanda jeotermal arama ve işletme ruhsatlarının verileceği ihale için sadece Menemen'deki bir saha için teklif verildi. Bölge halkı ise ihalelerin iptali talebiyle protesto gerçekleştirdi.

İzmir’in Menderes, Aliağa, Foça, Selçuk, Kiraz, Ödemiş, Tire, Karşıyaka, Bergama, Kemalpaşa, Menemen, Torbalı ve Dikili ilçelerini kapsayan 40 ayrı jeotermal kaynak sahası için ihale düzenlendi. YİKOP binasında gerçekleşen ihaleye, sadece Menemen’deki bir saha için teklif verildi. Diğer 39 alan için teklif yapılmadı.

İhale sırasında yurttaşlar, ihalelerin iptali talebiyle bina önünde eylem gerçekleştirdi. Yurttaşların binaya girmeye çalışması üzerine kısa süreli gerginlik yaşandı.

Beş temsilci, ihalenin gerçekleşeceği salona alındı. Eyleme Aydın’dan gelen yaşam savunucuları da destek verdi.

TEDBİRLİ OLMAKTA FAYDA VAR

Eylem sonrası açıklama yapan Avukat Hicran Danışman, ihaleye katılım olmaması nedeniyle şimdilik rahatladıklarını ancak jeotermal enerji santralı (JES) projelerine karşı her zaman tedbirli olmaları gerektiğini belirtti.

Danışman, “Dört muhtarımızla birlikte YİKOP Müdürü Gülçin Hanım ile görüştük. Kendisi, 13 ilçede açılan 40 ihalenin sadece Menemen ile ilgili olanının yapılacağını, diğer ihalelere başvuru olmadığını söyledi. Ayrıca mevcut ruhsatların iptal edilmesi durumunda yasal olarak yeniden ihaleye çıkılması gerektiğini ifade etti” dedi.

Danışman, şunları dile getirdi:

“Bugün için sıkıntımızı atlattık ancak yarından itibaren ‘ben burada arama yapmak istiyorum’ diye başvuru yapılabileceğini ve buna engel olunamayacağını belirtti. Bu nedenle her zaman uyanık kalmak zorundayız çünkü her an yeni bir JES arama çalışması gündeme gelebilir.”