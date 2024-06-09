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İzmir’de tarla yangını: 30 dekar alan zarar gördü

İzmir’in Aliağa ilçesinde ekin tarlasında çıkan yangında, 30 dekarlık alan küle döndü.

Çevre
  • 09.06.2024 16:38
  • Giriş: 09.06.2024 16:38
  • Güncelleme: 09.06.2024 16:41
Kaynak: İHA
İzmir’de tarla yangını: 30 dekar alan zarar gördü
Fotoğraf: İHA

İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan ekin tarlasındaki yangında 30 dekarlık alan zarar gördü.

Yangın, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Çıtak Mahallesi’nde meydana geldi.

Babaoğlu mevkiindeki ekin tarlasından yükselen dumanları gören yurttaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen İzmir Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı ve Aliağa Orman İşletme Şefliği ekiplerinin müdahalesi ile yangın çok büyümeden kontrol altına alındı. 

Yangında 30 dekarlık alan içerisinde bulunan zeytinlikler ve bazı arı kovanları kül oldu.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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