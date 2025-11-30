İzmir’de taşeron işçiler greve hazır

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı modüler tuvaletlerde çalışan taşeron işçilerin toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmeleri tıkandı.

“Eşit işe eşit ücret” talebiyle mücadele eden işçiler, belediyenin TİS masasına 100 gündür gelmediğini ve verilen sözlerin uygulanmadığını ifade ederek mücadelelerini sürdüreceklerini duyurdu. 90 işçinin kapsandığı TİS sürecinde grev hazırlığı masada.

İşçilerin aktardıklarına göre 22 Ağustos’ta başlayan görüşmeler, belediye ile taşeron firma arasında teknik anlaşmazlıklar nedeniyle ilerlemedi. Firma, TİS farklarının işçilere ödenebilmesi için belediyenin sürece katılması gerektiğini belirtirken, belediyeden masaya kimse gelmedi. Arabuluculuk süreci de sonuçsuz kaldı.

"İŞÇİLER, SÖMÜRÜYE VE YAĞMAYA İZİN VERMEYECEK"

Emekçiler tarafından yapılan açıklamada, “Mücadelelerinin birinci yıl dönümüne yaklaşmışken, belediye yönetimi taşeron işçiler için halen somut bir adım atmamakta kararlı olduklarını TİS masasına 100 gündür gelmeyerek göstermektedir” denildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Belediye yönetimi taşeron işçiler ile görüşmeler gerçekleştirip, anlaşma sağlayıp, işyerlerine döndürdükten sonra taşeron işçiler sanki hiç yokmuş gibi davranması, gözlerini ve kulaklarını kapaması tutarsızlıktır. Bu tutarsızlığın bilerek ve istenerek uygulanmasının nedeni de açıktır. Bu yılın başında, vermiş oldukları 60 günlük mücadeleyi daha da büyüterek gelecek olan işçiler, sömürüye ve yağmaya izin vermeyecektir. İşçi düşmanları kaybedene kadar mücadele edeceklerine inançlı olan işçiler, bir adım geri gitmeyecektir.”