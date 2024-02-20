İzmir’de tefecilik operasyonu; 4 gözaltı

İzmir'in Bayındır ilçesinde tefecilik yaptığı belirlenen 4 şüpheli, polisin operasyonu ile yakalandı.

Bayındır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Mali Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, ekonomik durumu olmayan ya da bankalardan kredi çekemeyen yurttaşlara, yüksek faizle para verip, karşılığında muvafakatname veya senet imzalatarak haksız kazanç elde eden şüphelileri belirledi.

Harekete geçen ekipler, sabah saatlerinde 11 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. 4 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarındaki aramalarda 11 adet tapu senedi, ruhsatsız 1 tabanca, 3 av tüfeği 101 mermi, borçluların isim ve bilgilerinin yer aldığı 6 ajanda, 5 senet ve 29 adet boş senet koçanı ele geçirildi.