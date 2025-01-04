İzmir’de TikTok’taki kolonya videosu akımını deneyen çocuk hayatını kaybetti

İzmir’in Bornova ilçesinde, 10 yaşındaki Mert Yetiştiren, TikTok’ta izlediği bir videodan etkilenerek yaptığı tehlikeli deney sonucu ağır yaralandı. Hastanede 16 gün süren yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.

Olay, 17 Aralık günü Bornova ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre , evde tek başına olduğu öğrenilen 10 yaşındaki Mert Yetiştiren, TikTok’ta kolonya yakma akımı videolarını izleyerek deney yaptı. Üzerine kolonya döken ve çakmakla ateşe veren küçük çocuk daha sonra alevleri söndüremedi ve vücudunda yanıklar meydana geldi. Zor çabalarla ateşleri söndüren çocuk daha sonra durumu telefonla ailesine bildirdi. Eve gelen anne daha sonra Mert Yetiştiren’i hastaneye kaldırdı.

16 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınan Mert Yetiştiren, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İzmir Adli Tıp Kurumunda yapılan incelemenin ardından küçük çocuk, yakınları tarafından toprağa verildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.