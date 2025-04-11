İzmir’de toplu ulaşıma zam

İzmir'de toplu ulaşıma yüzde 25 zam yapıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararıyla ESHOT, İZULAŞ, İZDENİZ, Metro-Tramvay, İZBAN ve ESHOT denetimindeki İZTAŞIT araçlarında geçerli toplu ulaşım tarifelerine yüzde 25 zam yaptı.

Yeni tarife 12 Nisan Cumartesi gününden itibaren geçerli olacak.

Yeni tarifeye göre; tam biniş ücreti 25 TL, öğrenci biniş ücreti ise 10 TL oldu.

60 yaş üzeri yurttaşlar için biniş ücreti yüzde 12,87 artarak 20 TL olurken öğrenci biniş ücreti yüzde 16.55 oranında artarak 10 TL oldu.

Öğretmen tarifesi ve aylık Öğrenci Abonman Kartı’nın ücreti ise değişmedi.

65 yaş ve üstü binişler ücretsiz olmaya devam edecek.

HALK TAŞIT UYGULAMASI SÜRECEK

İlk binişten sonraki 90 dakika içinde yapılan tüm aktarmalar ücretsiz olmaya devam edeceği bilgisi verilirken, 05.00-07.00 ve 19.00-20.00 saatleri arasında geçerli olan yüzde 50 indirimli Halk Taşıt Uygulaması da sürecek.

Diğer tarifeler ise şu şekilde:

B Tarifesi (Çevre İlçeler): Tam 25,88 TL / Öğrenci 10,35 TL, C Tarifesi (Gittiğin Kadar Öde): İlk 10 km tam 23,55 TL, km başına 0,78 TL, D Tarifesi (Uzun Mesafe Hatlar): Tam 55,18 TL / Öğrenci 19,42 TL, E Tarifesi (Kampüs Ring): Tam 25 TL / Öğrenci 2,77 TL, F Tarifesi (Baykuş Hatları): Tam 55,13 TL / Öğrenci 19,79 TL, G Tarifesi (Havalimanı Hatları): Tam 55,13 TL / Öğrenci 39,98 TL.