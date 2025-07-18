İzmir’de trafiğe kayıtlı araç sayısı 2 milyon 20 bin 832 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2025 Haziran ayı sonu itibarıyla İzmir’de trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,9 artarak 2 milyon 20 bin 832 oldu.

İzmir’de trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 6,8 azalarak 11 bin 638 oldu. İzmir, Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan araç sayısında İstanbul ve Ankara’dan sonra 3.il oldu. İzmir’de Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 48,0’ını motosiklet, yüzde 40,2’sini otomobil, yüzde 7,3’ünü kamyonet, yüzde 2,2’sini traktör, yüzde 1,5’ini kamyon, yüzde 0,6’sını minibüs, yüzde 0,2’sini otobüs ve yüzde 0,1’ini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.



İzmir’de Haziran ayında 51 bin 171 adet taşıtın devri yapıldı

Haziran ayında devri yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 12,6 azalarak 51 bin 171 oldu. Haziran ayında devri yapılan 51 bin 171 adet taşıtın yüzde 66,7’sini otomobil, yüzde 14,6’sını kamyonet, yüzde 13,5’ini motosiklet, yüzde 1,7’sini traktör, yüzde 1,5’ini kamyon, yüzde 1,1’ini minibüs, yüzde 0,6’sını otobüs ve yüzde 0,3’ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

İzmir’de Haziran ayında 4 bin 676 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldı.