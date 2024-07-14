İzmir’de trans kadına bıçaklı saldırı: Durumu ağır

İzmir Alsancak’ta trans kadın E.Ş., bıçaklı saldırı sonucu ağır yaralandı. Ameliyata alınan E.Ş'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. 20 Kasım Trans+ İnisiyatifi, saldırıya ilişkin "Sistemin caydırıcı politikalarının olmayışı ve hukukun uygulanmayışı arkadaşlarımızın ölümüne sebep olmaktadır" açıklamasını yaptı.

İzmir’in Alsancak ilçesinde bulunan Bornova Sokak'ta yaşayan trans kadın E.Ş., dün evinde bıçaklı saldırıya uğradı.

20 Kasım Trans+ İnisiyatifi'nin aktardığına göre E.Ş.'nin vücuduna 27'si ölümcül, 50'ye yakın bıçak darbesi aldığı belirlendi.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Hastaneye sevk edilen E.Ş.'nin ameliyata alındığı, hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Öte yandan E.Ş’yi birçok yerinden bıçaklayan 20 yaşındaki şahıs ise uzun süre evden çıkmadı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, bıçaklı saldırgan polis ekiplerine teslim oldu.

Görgü tanıkları Gasp Büro ve Cinayet Büro ekiplerinin de evde incelemede bulunduğunu aktardı.

"NEFRET SUÇUYLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

20 Kasım Trans+ İnisiyatifi, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Ecem Seçkin’e, Hande Buse Şeker’e ve dahi çok dostumuza yapılan, benzer bir nefret suçuyla karşı karşıyayız. Bu kişilerin hangi nefretten beslendiklerini biliyoruz. Sistemin caydırıcı politikalarının olmayışı ve hukukun uygulanmayışı arkadaşlarımızın ölümüne sebep olmaktadır" ifadelerine yer verdi.