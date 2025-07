İzmir’de tüm işçiler geri alındı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Belediye-İş Sendikası’nda örgütlüyken işlerine son verilen işçilerin geri dönüşü için sendikayla uzlaştı. İşe yeniden alındıklarını duyan işçiler, büyük sevinç yaşadı.

İşçilerle bir araya gelen Tugay, “Sizlerin iyi olduğunu görmek bizim için çok kıymetli. Hiçbir zaman hiçbirinizin ne mutsuzluğunu ne de kötülüğünü istemem. Ama anlatmaya çalıştığımız bir şeyler var. Bazı dertlerimiz var. Sizler bu kurumun emekçilerisiniz. Emek veren insana kimse dokunmaz. Onu işinden gücünden etmez. Böyle bir amacımız olmaz. Ama öyle zaman geliyor ki uzlaşamıyoruz. O zamanlarda bu tür durumlar yaşanabiliyor. Biz sizin ne ailenizi ne de sevdiklerinizi kırmayı amaçlamadık” ifadelerini kullandı.

Ülkenin zor günlerden geçtiğini anlatan Tugay, “Ülkemiz darda. Şehrimiz sıkıntıda. Hepimizin hayatında büyük sorunlar var. Sizler devletin çalışanısınız. Kamunun çalışanı halka hizmet ederken başka her türlü hesaptan ari yapacak. Halk bizim kutsalımız biz bu milletin mensupları olarak halkımıza hizmet ederken asla yanlış bir işin içerisinde olmayacağız. İçimizde yanlış varsa onu hep birlikte düzelteceğiz. İzmir Büyükşehir Belediyesi gibi köklü bir kurum hepimizin gurur duyduğu bir kurum olur. Çalışan arkadaşlarımızın hepsi birbirinden kıymetli değerli insanlar. Her birinize ayrı ayrı sarılıp, her birinizden ayrı ayrı özür dilerim. Ama benim de temsil ettiğim halkın da size ihtiyacı var. Sizin işinize sahip çıkmanıza, bu kurumun içerisinde yalan yanlış ne varsa bunları hep birlikte temizlememize, milletimizin ihtiyacı var” diye konuştu.

Büyükşehir’in tüm emekçileri ile gurur duyduğunu da söyleyen Tugay, “Bizim iyiliğimizi istemiyorlar. Kavga etmemizi istiyorlar. Onlara ne bugün ne yarın istediklerini vermeyeceğiz. Ben sizin kardeşiniz, ağabeyiniz, iş arkadaşınızım… Görevimizin son gününe kadar size sahip çıkmaya devam edeceğim ama yanlış yapanın gözünü yaşına bakmayacağım. Evde üzülen çocuklarınız, eşleriniz, aileleriniz var ya… Onlardan özür dilediğimi söyleyin” dedi.

"SENDİKA YÖNETİMİNDEN TEŞEKKÜR"

Belediye İş Sendikası İzmir 4 No’lu Şube Başkanı Ayhan Doğan ise şunları söyledi: “Başkanımız emekten yana. Sizin sağda solda duyduğunuz, diğer siyasi partilerin söylediği şeyler yalan. Bugün bize, sizin ekmeğinize sahip çıktı ve hepinizi tekrar işe aldı. Teşekkür ediyorum.”

Belediye İş Sendikası İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Savaş Atalay da “İşçi arkadaşlarımıza sahip çıktığı için kendisine teşekkür ediyorum. Cemil Başkanımız belediyeyi düşünüyor. Dürüst bir belediye başkanımız var. Yürekten teşekkür ediyorum” dedi.