İzmir’de tutuklama, Manavgat’ta gözaltı: Operasyon rejimi

POLİTİKA SERVİSİ

Ülke her yeni günü farklı operasyon dalgalarıyla karşılıyor. Cihatçıların şeriat çağrılarından, medyaya yönelik cezalara, Saraçhane eylemlerindeki tutuklamalara kadar son 1 hafta içerisinde yaşananlar dahi tek adam rejiminin niyetini ortaya koyarken saldırılar dün de devam etti.

Sabah saatlerinde İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik "yolsuzluk" ve "usulsüzlük" iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 119 kişiden 99’u savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilen 119 kişiden 1’i savcılıktan serbest bırakılırken, aralarında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun da bulunduğu 99 kişi tutuklama talebiyle, 19 kişi ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edildi.

35 KİŞİ TUTUKLANDI

Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun da aralarında olduğu 35 kişi ise tutuklandı.

HalkTV’nin aktardığına göre Tunç Soyer, ifadesinde söz konusu iddiaya konu olan kararların kararlarında İzmir Büyükşehir Meclisi’nde AKP ve diğer partilerin oyu ile ortak çıktığını belirtti.

Soyer, kentsel dönüşümde müteahhitlerin yüzde 20 oranını yeterli görmedikleri için kat maliklerinin çok daha ağır bedeller ödemesi için kooperatifleşmeye gidildiğini belirterek "İZBETON yüzde 1 gibi KDV oranından dolayı çok düşük bedelle vatandaşa çok düşük ücretlerde müteahhitlik hizmeti vermesinin önünü açmıştır. Bayraklı bölgesinde uyguladığımız Halk Konut projelerinden ilham alarak ihalelere öncelikle İzBeton A.Ş.’yi sokmaya ve bu şirket adına kurulacak kooperatiflerle inşaatları yapmasına karar verdik. Bu kararı İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde de oy birliğiyle aldık. Kooperatiflere yapılan devirde ise herhangi bir usulsüzlük olduğunu da düşünmüyorum. İZBETON tarafından kooperatiflere veya başkaca şirketlere sözleşme karşılığı verilecek işlemlerde benim dâhilim yoktur" dedi.

MANAVGAT’TA 34 GÖZALTI

Öte yandan ‘Yolsuzluk’ iddiasıyla Manavgat Belediyesi’ne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara’nın da olduğu 34 kişi gözaltına alındı.Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "rüşvet, haksız menfaat temin etme ve yolsuzluk" soruşturması kapsamında Manavgat Belediyesi’ne operasyon düzenlendi. Partililer belediye binası önünde toplanmaya başlarken, çevik kuvvet ekipleri de bina çevresinde önlem aldı. Belediye Başkanı CHP’li Niyazi Nefi Kara’nın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı olduğu öğrenildi.

Öte yandan tutuklu İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "usulsüz yatay geçiş yaparak diploma aldığı" iddiasıyla başlatılan soruşturmada iddianame tamamlandı. "Zincirleme şekilde sahtecilik" suçlamasıyla hazırlanan iddianamede İmamoğlu hakkında 8 yıl 9 ay hapis cezası ve siyasi yasak talep edildi. Savcı "Ekrem İmamoğlu diplomayı hileli şekilde aldı ve sahtecilik suçuna iştirak etti" iddiasında bulundu.

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin soruşturma kapsamında aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 12 sanık hakkında açılan davada, mahkeme ikinci kez "görevsizlik" kararı vererek, görev uyuşmazlığının giderilmesi için dosyayı Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 5. Ceza Dairesine gönderdi.