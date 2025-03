İzmir’de üniversite öğrencileri boykotta

Berfin BAYSAN

19 Mart sabahı yapılan operasyonların ardından dün İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Beylikdüzü Belediye Belediye Başkanı Murat Çalık da dahil 48 kişinin tutuklanmasıyla birlikte memleketin dört bir yanındaki eylemler sürerken, üniversite öğrencileri de tepkilerini okullarında eylemler yaparak gösteriyor. Ülkenin dört bir yanında boykot çağrısı yapan binlerce öğrenci üniversite sıralarını boş bıraktı.

İzmir’de de Ege ve Dokuz Eylül Üniversiteleri boykot kararını uyguladı. Ege Üniversitesi şölen alanında gerçekleşen basın açıklamasında, “Tüm sıra arkadaşlarımızı verdiğimiz mücadeleyi nasıl güçlendireceğimizi tartışmak, düşüncelerimizi ortaklaştırmak, hep birlikte karar alıp hep birlikte uygulamak için, akademik boykotu hep birlikte örgütleyebilmek için öğrenci meclisleri kurmaya çağırıyoruz” denildi.

"DİRENECEĞİZ"

Her türlü baskıya karşı direnecekleri belirtilen açıklamada, “Eğitim gibi temel bir hakkın gasp edildiği, özgürlüklerimizin sınırlandığı, söz söyleme hakkımızın adeta yok sayıldığı, kayyım düzeninin hüküm sürdüğü üniversitelerimizde direnmek, haklı ve meşru istemlerimizin arkadaşından kararlılıkla yürümek dışında bir seçeneğimiz yok. Günlerdir ortaya koyduğumuz mücadele bunun göstergesi. Direneceğiz ve biz kazanacağız” ifadeleri kullanıldı.

BirGün’e konuşan bir öğrenci, şunları dile getirdi: "Biz gençliğini yaşayamayan bir nesiliz. Pek çok zorluk yaşadık ve bu eylemler belli baskıların ortaya çıkışıdır. Her geçen gün daha fazla arkadaşımız gözaltına alınıyor. Bunların bizi yıldıracağını düşünüyorlar ama yanılıyorlar. Bu gözaltılar ve şiddet bizi daha çok bir araya getiriyor. Biz daha çok güçleniyoruz. Onca baskıya rağmen her geçen gün kalabalık daha da artıyor. Gözaltılar bireysel olarak bizi korkutsa da kitle bundan etkilenmiyor. Bu irade gaspına karşı her zaman omuz omuza direneceğiz."

GENÇLİĞİN ÖFKESİ VAR

Başka bir öğrenci de, “Tüm üniversiteler boykotta bu bizi çok güçlü yapıyor. Hiç bu kadar güçlü hissetmemiştik. Bizim tek bir talebimiz var kayyumlar son bulsun, tutuklananlar derhal serbest bırakılsın. Üniversitelere kayyum atıyorlar, belediyelere kayyum atıyorlar her yer kayyum dolu. İrade gaspına son verilsin. 20 yıldır başka iktidar görmemiş bir gençliğin öfkesiyle karşı karşıyalar. Bundan korkuyorlar korkmaya da devam etsinler. Bizler mücadelemizden öfkemizden vazgeçmeyeceğiz” dedi.

FORUM DÜZENLENDİ

Dokuz Eylül Üniversitesi’nde ise binlerce öğrenci, kampus içinde forum gerçekleştirdi. Forumda öğrenciler, yaşadıkları sıkıntıları konuştu. Boykot kararına devam edeceklerini belirten öğrenciler, gözaltı ve tutuklamalara tepki gösterdi.