İzmir’de üniversite öğrencilerinden Akbelen protestosu: “Ormanlar sermayeye değil, halka aittir”

İzmir’de üniversite öğrencileri, İkizköy'deki Akbelen Ormanı’nda sürdürülen doğa talanına karşı İzmir’deki üniversite öğrencileri eylem yaptı.

“İkizköy için nöbetteyiz” çağrısıyla bir araya gelen üniversiteliler, Limak Holding’in Bayraklı’daki ofisi önünde oturma eylemi gerçekleştirdi, ardından basın açıklaması yaptı.

Öğrencilerden Selim Solmaz, burada yaptığı açıklamada, doğaya yönelik saldırılara sessiz kalmayacaklarını belirterek, şunları söyledi:

"Bizler, İzmir'de üniversitelerde okuyan gençler, öğrenciler, doğa savunucuları, bu katliama karşı susmayacaklar olarak sermayenin kar hırsıyla yakıp kül ettiği, yaşam alanlarımızı yok saydığı bir düzene karşı ses yükseltmek için buradayız. Muğla'nın İkizköy Köyü'nde, Akbelen Ormanı’nda yıllardır süren direniş, sadece birkaç ağaç için değil, bir yaşam biçimi, bir ekosistem, bir gelecek için devam ediyor. Bizler susmayacağız. İkizköy’de kesilen her ağaçla birlikte geleceğimiz budanıyor. Bu düzenin adı açıkça ekokırımdır. Bu düzenin adı açıkça kapitalizmdir. Bugün Akbelen’i savunmak yalnızca ağaçları değil, suyunu, toprağını, yaşam hakkını savunmaktır. Bugün Akbelen’i savunmak, emekçiden, köylüden, öğrenciden, yaşamdan yana taraf olmaktır."

"DOĞAYI SERMAYEYE KURBAN EDENLERE BOYUN EĞMEYECEĞİZ"

Bu yağma düzenine alışmayacağız. Doğayı sermayeye kurban edenlere boyun eğmeyeceğiz. İkizköy halkının yanındayız, Akbelen’i savunan herkesin yanındayız. Bugün Akbelen, yarın başka bir orman… Doğayı savunmak suç değil, görevdir. İktidarın şirketlerle el ele yürüttüğü bu talan düzeni karşısında örgütlü bir halkı hiçbir kuvvet yenemez. Yaşasın İkizköy direnişi. Akbelen bizimdir, bizim kalacak. Ormanlar sermayeye değil, halka aittir. Yaşasın doğa için, yaşam için, eşitlik için mücadelemiz."

Açıklamanın ardından öğrenciler oturma eylemlerine bir süre daha devam etti.