İzmir’de üreticiye destek sürüyor

Girdi maliyetlerinin arttığı, üretim koşullarının ağırlaştığı, kuraklığın ve orman yangınlarının damga vurduğu 2025 yılında İzmirli çiftçilere destekler sürdü. İzmir Büyükşehir Belediyesi kooperatifler aracılığıyla üreticilere 550 milyon lira destek sağladı. Fide desteğinden ekipman ihtiyacına, hastalıklarla mücadeleden katma değeri artıracak çalışmalara kadar çiftçiye yaşamın her alanında destek olundu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, kooperatiflere 2026 yılında verilecek desteklerin 1 milyar liraya çıkacağının müjdesini verdi.

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, çiftçinin gelir getirici faaliyetlerini arttırmak için başlattığı projeler kapsamında havzaların doğal yapısına uygun olarak tıbbi aromatik bitkilerden meyveye, katma değeri yüksek ürünlerden atalık tohumlara kadar fide ve tohum desteğinde bulundu. 179 bin fide ve 20 bin paket tohum dağıtıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ziraat mühendisleri, yeni türlerin ekimi, dikimi ve hasadı hakkında çiftçilere eğitimler verdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kuraklıkla mücadele çalışmaları kapsamında tarımsal sulama alanında devrim niteliğindeki yatırımı tamamladı. Dikili ve çevresindeki 545 çiftçiye can suyu olan Yahşibey Sulama Göleti İletim Hattı hizmete açıldı. Göletteki su kaynağı, yüksek basınçlı damla sulama yöntemiyle toprakla buluşturularak kuraklığa karşı yüzde 50 su tasarrufu sağlandı. 62 kilometrelik hatla Yahşibey, Bademli ve Denizköy mahalleleri başta olmak üzere toplam 8 bin 600 dekar tarım arazisinin sulanmasına imkan sağlayan proje, ön ödemeli akıllı sayaçlarla israfın önüne geçiyor.

10 YENİ HAYVAN İÇME SUYU GÖLETİ

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı yazın orman yangınlarına da can suyu olan hayvan içme suyu göletlerini yaygınlaştırdı. 10 yeni hayvan içme suyu göletini hizmete açan ekipler, 21 göletin de bakım ve onarımını tamamladı. 7 sulama tesisinin, 5 sulama göletinin bakım ve onarımı yapıldı. Kente 4 su kuyusu kazandırıldı. 9 kooperatife de sulama tesisi ve su kuyusu sondajı için ekipman desteği sağlandı.

Çiftçilere yeni gelir getirici desteklerin yanı sıra tarımsal üretimde kalitenin artırılması için özel çalışma başlatıldı. Üreticinin yaşadığı sorunları saha ekipleriyle yerinde tespit eden Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, özellikle mahsulün kalitesini düşüren hastalıklarla mücadele için eğitim ve ekipman desteğinde bulundu. Zeytinde halkalı leke hastalığına karşı 5 ton bordo bulamacı, kestane kanseriyle mücadele kapsamında 1641 kilogram göztaşı, 4 bin litre ardıç katranı, 5 bin litre çamaşır suyu, Akdeniz meyve sineğiyle mücadele kapsamında 1500 tuzak ve feromonu dağıtıldı. 11 bin 792 adet yabani ağaç aşılama – gözyaşı desteği verildi.

Çiftçinin üretim verimliliğini artırmak için 200 zeytin kasası, 1034 incir kurutma kasası (kerevet), su ürünleri kooperatiflerine 3 buz makinesi desteği verildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği (ETO) iş birliğiyle, İzmirlileri sağlıklı ve doğal gıdayla buluşturduğu “Ekopazar İzmir” projesi 15’inci yılına ulaştı. Organik tarımın yaygınlaştırılması çalışmaları kapsamında bu yıl 17 organik üretici kente kazandırıldı.

İZMAR 20 MAĞAZAYLA HİZMETTE

2025 yılının en büyük yatırımı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın İzmirlileri sağlıklı, güvenilir ve uygun fiyatlı alışveriş ile buluşturmak için hayata geçirdiği ve İZMAR adıyla açtığı tanzim satış mağazaları oldu. 8 ayda halkın bütçesine önemli katkılar sağlayan İZMAR, 19’u sabit, 1’i gezici otobüs olmak üzere 20 mağazaya ulaştı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki İZTARIM AŞ tarafından hizmet veren İZMAR mağazalarında, yerli üreticiden temin edilen ürünler aracısız olarak yurttaşlarla buluşuyor. Bu kapsamda, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin tamamen yerli üreticiden satın alarak 100. Yıl Bayındır Süt Fabrikası’nda işlediği süt ve süt ürünleri ile Ödemiş Et Entegre Tesisi’nde işlenen et ve et ürünleri İZMAR raflarında yer alıyor. Ayrıca Şaşal Su ve Halk Ekmek ürünlerinin de satışa sunulduğu İZMAR’da, gıdadan temizlik ürünlerine kadar bir evin ihtiyaç duyduğu temel tüketim ürünleri bulunuyor. Kooperatiflerden temin edilerek hazırlanan uygun fiyatlı ürünler de halkın beğenisine sunuluyor.

İZTARIM tarafından 2025 yılında 100.Yıl Bayındır Süt İşleme Tesisi’nin iyileştirme ve revizyon çalışmaları tamamlandı. Revizyon sonrası İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Süt Kuzusu projesinin ve İZMAR markalı UHT süt üretimi başladı. İZMAR marketlerinde yok satan İZMAR yoğurt, İZMAR ayran ve İZMAR tereyağı üretimleri yapıldı. Ödemiş Et Entegre Tesisi’nde hazırlanan kırmızı et ürünleri de yıl boyunca marketlerde en çok satılan ürünler arasında yer aldı.