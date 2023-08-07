İzmir’de uyuşturucu evine polis baskını: 2 gözaltı

İzmir’in Buca ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilerin evine baskın yapıldı. Adreste yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde, hassas terazi ve ruhsatsız silah ele geçirilirken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı Narko-Alan ekipleri, H.K. ve K.U. adlı şüphelilerin adresinde uyuşturucu madde bulundurduğu ve ticaretini yaptıklarını belirleyerek harekete geçti.

Belirlenen adrese operasyon gerçekleştirilirken, yapılan aramada; 172,26 gram metamfetamin, 29,4 gram kokain, 60 adet sentetik ecza, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek ve silahlara ait fişek ile kartuş ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan H.K. ve K.U., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden H.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, K.U. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.