İzmir’de uyuşturucu operasyonları: 7 tutuklama

İzmir’deki uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 16 şüphelinden 7’si tutuklandı.

1 - 10 Mayıs tarihleri arasında Çiğli, Kiraz, Menderes, Ödemiş, ve Torbalı ilçelerinde operasyonlar düzenlendi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 3 kg. likit esrar, 407 gram kubar esrar, 250 gram kokain, 130 gram metamfetamin, 324 adet sentetik hap, 955 kök kenevir bitkisi, 3 adet tabanca, 8 adet tabanca şarjörü ve 77 adet tabanca fişeği, 2 adet av tüfeği ve 44 adet av tüfeği kartuşu, 2 adet hassas terazi, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı, suçtan elde edildiği değerlendirilen 55 bin 380 Türk Lirası ve 2 adet çeyrek altın ele geçirildi.

Olaylara karışan 16 şüpheli şahsa yasal işlem yapılırken, bunlardan 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 7 kişi de tutuklanarak cezaevine gönderildi.