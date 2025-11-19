İzmir’de uyuşturucu operasyonu: 23 kilo uyuşturucu ele geçirildi

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri’nin Karabağlar ilçesinde düzenlediği operasyonda, 23 kilo 517 gram skunk esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ilgili ekipleri, bir adreste yüklü miktarda uyuşturucu madde bulundurulduğu ve dağıtımının yapılacağı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Karabağlar ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda ihbar yapılan adreste 23 kilo 517 gram esrar-skank ele geçirildi.

Operasyonda, E.Ç. isimli şüpheli gözaltına alındı. E.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.