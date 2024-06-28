İzmir’de uyuşturucu operasyonu

İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin Menderes ilçesinde yaptığı operasyonda, 1.5 kg. metamfetamin ele geçirildi, olayla ilgili bir kişi tutuklandı.

Yürütülen çalışmalar kapsamında İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordine ve talimatları doğrultusunda Menderes’te operasyon düzenledi.

Operasyonda 1,5 kg. metamfetamin, 25 bin 600 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. Olaylara karışan 1 şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.